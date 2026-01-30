Lecce, ufficiale l’arrivo di Omri Gandelman: contratto fino al 2029

Il Lecce ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista israeliano Omri Gandelman dal Gent. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà al club salentino fino al 30 giugno 2029, diventando a tutti gli effetti un nuovo rinforzo per la mediana a disposizione di Eusebio Di Francesco.

Gandelman ha già assaggiato il campionato di Serie A con la maglia giallorossa, collezionando tre presenze contro Inter e Milan a San Siro e contro la Lazio al Via del Mare. Un inserimento rapido che testimonia la fiducia dello staff tecnico nelle sue qualità fisiche e tattiche.

Nel corso della carriera il centrocampista ha vestito le maglie di Gent e Maccabi Netanya, dopo la formazione nei settori giovanili di SV Wehen Under 19, Hapoel Petah Tikva Under 19, Raanana Youth e Maccabi Tikva Youth. A livello internazionale vanta già 5 presenze con la nazionale maggiore di Israele e 15 con l’Under 21.

Il nuovo acquisto potrebbe essere subito a disposizione per la sfida di domenica 1 febbraio alle 12.30 contro il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino, gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A.

L’arrivo di Gandelman rappresenta un tassello importante per rafforzare il centrocampo del Lecce nella corsa alla salvezza, obiettivo primario dei pugliesi in questo campionato.