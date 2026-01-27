“L’ultimo scugnizzo”: la Napoli del ‘900 arriva al Festival del Teatro di Vico del Gargano

VICO DEL GARGANO – Sabato, alle ore 20.15, il Festival del Teatro Popolare di Vico del Gargano ospiterà la pluripremiata commedia, portata in scena dalla compagniadi Caserta, vincitrice della rassegna nazionale di Spoleto nel 2024.

L’opera, scritta da Raffaele Viviani nel 1932, racconta la storia di Antonio Esposito, ex scugnizzo in cerca di riscatto sociale. La trama mette in luce le difficoltà e le aspirazioni dei giovani della plebe napoletana del tempo, desiderosi di costruire una vita migliore lontano dalle sofferenze della strada. Sul palco, attori e attrici diretti da Vincenzo Russo restituiscono l’aria della Napoli del primo ‘900, tra gioie, sofferenze e vitalità, offrendo al pubblico una serata teatrale intensa e coinvolgente.

Le scenografie, curate nei minimi dettagli da Vincenzo Russo e Giuseppe Petriccione, e i costumi di Annamaria Zarbo e Carla Ferrara, richiamano l’atmosfera napoletana popolare dei primi decenni del secolo scorso. La consulenza musicale è affidata a Marco Mantovanelli, mentre la regia è firmata da Vincenzo Russo.

Grande successo di pubblico

Praticamente tutti gli spettacoli già andati in scena hanno registrato il sold out, confermando l’ampia partecipazione e l’entusiasmo del pubblico. Negli ultimi tre anni, il Festival del Teatro Popolare del Gargano ha accolto quasi 10mila spettatori, con la scorsa edizione che ha segnato il record di circa 4.000 spettatori.

L’APS ‘Ncvò Cappà ‘Nsciaun, organizzatrice dell’evento, punta a migliorare ulteriormente i numeri di quest’anno, proponendo una programmazione di alta qualità grazie alla selezione delle migliori compagnie teatrali amatoriali d’Italia. Il Festival continua così a confermarsi come un punto di riferimento per la valorizzazione del teatro popolare e della cultura locale.