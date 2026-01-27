Sospeso il Consiglio comunale di Conversano, nominato Commissario prefettizio
CONVERSANO – Il Prefetto di Bari ha disposto oggi, ai sensi degli articoli 52 e 141 del TUOEL, la sospensione del Consiglio comunale di Conversano e la nomina del dott. Angelo Caccavone, Viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Matera, come Commissario prefettizio per la gestione provvisoria dell’ente.
Il provvedimento arriva a seguito dell’approvazione, in Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea cittadina.
Il Commissario prefettizio assumerà ora la gestione provvisoria dell’ente fino alla convocazione di nuove elezioni o fino a diversa determinazione delle autorità competenti.
