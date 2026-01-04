Lupi nelle campagne di Sannicandro di Bari: allerta della polizia locale dopo l’aggressione a un cane

BARI - La presenza dei lupi in diverse aree della Puglia non rappresenta un fenomeno nuovo, ma continua a destare preoccupazione tra i residenti, soprattutto quando si verificano episodi di aggressione ad animali domestici. È quanto accaduto nelle campagne di Sannicandro di Bari, dove nei giorni scorsi sarebbero stati avvistati due esemplari di lupo che hanno aggredito un cane di piccola taglia.

L’episodio si è verificato in contrada San Giovanni, zona rurale frequentata da residenti e proprietari di animali. A seguito della segnalazione, la polizia locale è intervenuta attivando le procedure di allerta e informando la popolazione sulla presenza dei due lupi nell’area.

Attraverso una comunicazione ufficiale, gli agenti hanno invitato cittadini e frequentatori della zona ad adottare comportamenti prudenti. «Alla luce di quanto accaduto – si legge nell’avviso – si invita la popolazione a prestare la massima attenzione», con particolare riferimento ad alcune regole fondamentali: evitare di lasciare animali domestici liberi o incustoditi, non avvicinarsi né tentare di interagire con gli animali selvatici e segnalare immediatamente eventuali nuovi avvistamenti alle autorità competenti.

Le forze dell’ordine monitorano la situazione, mentre cresce l’attenzione sul delicato equilibrio tra la tutela della fauna selvatica e la sicurezza di persone e animali domestici nelle aree rurali. L’invito resta quello alla prudenza, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando gli animali selvatici tendono a spingersi più vicino ai centri abitati.