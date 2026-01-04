Pareggio beffa per il Cerignola a Picerno: 1-1 al “Curcio”
FRANCESCO LOIACONO - Il Cerignola esce con un pareggio per 1-1 dalla trasferta sul campo del Picerno, allo stadio “Curcio”, nell’incontro valido per la ventesima giornata del girone C di Serie C. Una gara intensa e combattuta, che lascia l’amaro in bocca alla formazione pugliese, raggiunta nei minuti di recupero dopo aver a lungo accarezzato l’idea del colpo esterno.
Nel primo tempo il Cerignola si rende pericoloso in più occasioni. Al 18’ Russo va vicino al gol, mentre al 33’ è Gambale a sfiorare la rete con una conclusione che non trova lo specchio. Il Picerno risponde al 40’ con Franco, che calcia di destro senza però inquadrare la porta.
Nella ripresa il match si sblocca subito: al 5’ il Cerignola passa in vantaggio grazie a D’Orazio, bravo a finalizzare con un tocco di sinistro. La squadra pugliese controlla il risultato fino ai minuti finali, ma al 43’ resta in dieci uomini per l’espulsione di Vitale, punito per un duro intervento su Guadagni.
In superiorità numerica, il Picerno aumenta la pressione e trova il pareggio al 92’: Frison, su cross di Gemignani, firma l’1-1 con una girata di sinistro. Nei minuti successivi i lucani sfiorano addirittura il successo, ma al 94’ Abreu non riesce a concretizzare una buona occasione.
Con questo risultato il Cerignola sale a 25 punti, agganciando il Potenza al nono posto in classifica. Il Picerno, invece, resta ultimo con 15 punti insieme al Giugliano.
Nel prossimo turno, valido per la ventunesima giornata del girone C di Serie C, il Cerignola tornerà in campo venerdì 9 gennaio alle 20:30, quando al “Monterisi” affronterà proprio il Potenza in uno scontro diretto per la zona centrale della classifica.