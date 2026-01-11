Maltempo in Puglia, scatta l’allerta gialla per vento: raffiche di burrasca fino a giovedì

BARI – Dalle ore 14 di oggi, mercoledì 11 gennaio 2026, e per le successive 22 ore, è stata diramata un’allerta gialla per vento su gran parte della regione Puglia. Lo rende noto il bollettino di allerta meteo, che segnala condizioni atmosferiche in progressivo peggioramento a causa di forti venti settentrionali.

Per la giornata odierna sono previste correnti settentrionali sostenute, con rinforzi fino a burrasca nel corso del pomeriggio e della serata. Le raffiche potrebbero risultare particolarmente intense lungo le aree costiere e nelle zone più esposte.

Nella giornata di domani, giovedì 12 gennaio, i venti forti settentrionali continueranno a interessare soprattutto la Puglia centro-meridionale, con raffiche di burrasca. È tuttavia attesa una graduale attenuazione dell’intensità del vento nel corso della mattinata.

Alla luce delle previsioni, la Protezione Civile ha disposto l’allerta gialla per vento su tutto il territorio pugliese, invitando la popolazione a prestare attenzione, in particolare durante gli spostamenti, e a mettere in sicurezza oggetti e strutture esposte alle raffiche.

Si raccomanda inoltre prudenza nelle zone costiere, nei tratti stradali più esposti e nelle aree alberate, dove le forti raffiche potrebbero causare disagi o caduta di rami.