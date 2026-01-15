Manfredonia ospita la prima edizione di “Puglia Vibes”: un evento dedicato al futuro del turismo pugliese

MANFREDONIA - Manfredonia si prepara ad accogliere, la prima edizione dell’evento dedicato alla competitività e all’innovazione del turismo in Puglia, in programmaa partire dalle 9.30 presso il

L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Re Manfredi in collaborazione con Unioncamere Puglia, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, ed è rivolta a piccole e medie imprese del settore turistico, operatori, professionisti e stakeholder impegnati nello sviluppo del comparto.

Obiettivo dell’evento è valorizzare competenze, creare connessioni e offrire strumenti in linea con le priorità europee e le politiche regionali di sviluppo turistico. La scelta di Manfredonia, porta del Gargano e crocevia tra mare, cultura e paesaggio, conferisce alla prima edizione un valore simbolico e rappresenta un punto di riferimento per il dialogo tra istituzioni, imprese e professionisti del settore.

Durante la giornata saranno analizzati trend di mercato, nuovi modelli di domanda turistica, strategie di promozione territoriale e strumenti di revenue management per migliorare le performance economiche delle imprese. Particolare attenzione sarà dedicata alla sostenibilità, alla valorizzazione dell’esperienza turistica e allo sviluppo di prodotti innovativi capaci di rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori.

Il programma prevede la partecipazione di speaker ed esperti di rilievo, che presenteranno best practice e casi di successo legati a innovazione, identità territoriale e competitività del turismo pugliese. Durante l’evento saranno conferiti anche i premi della VI edizione del Destination Marketing Award, dedicati agli operatori e stakeholder turistici che si sono distinti per qualità dell’offerta, capacità innovativa e contributo alla promozione della Puglia come destinazione d’eccellenza.

“Puglia Vibes non è solo un evento, ma un segnale: racconta una Puglia che lavora tutto l’anno, investe sulle competenze e costruisce il proprio successo turistico partendo dai territori e dalle persone che li vivono e promuovono ogni giorno”, sottolineano gli organizzatori.

La partecipazione è gratuita previa registrazione online sul sito ufficiale dell’evento: https://www.pugliavibes.it.