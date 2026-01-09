Martina Franca-Alberobello, trovata morta in una cisterna donna di 64 anni: si tratta di suicidio

MARTINA FRANCA – Tragica scoperta questa notte nelle campagne al confine tra, dove il cadavere di una donna di 64 anni è stato rinvenuto all’interno di unalungo la

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, si tratterebbe di un suicidio. La donna, che soffriva di depressione, aveva lasciato una lettera con le motivazioni alla base del gesto.

I soccorsi sono stati attivati dal marito, che durante la notte si è accorto dell’assenza della donna nel letto di casa. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo e avviato le prime verifiche.

Le indagini confermano al momento l’ipotesi del suicidio, e gli accertamenti medico-legali chiariranno le circostanze esatte del decesso.