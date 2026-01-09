Al Demodé Dj Osso per un pubblico dai 30 in su





La sua originalità è da sempre quella di andare fuori dagli schemi normali, mettendo insieme la musica vintage (’70 – ’80- ’90 ed Happy) con contaminazioni di musica house commerciale attuale. “A me è sempre piaciuta tutta la musica – ha precisato dj Osso - fin da quando ero piccolissimo negli anni ’70. Per questo quando ho messo mani in consolle ho scelto di non fare solo un genere musicale, ma spaziare creando un prodotto che unisse tanti generi musicali, in maniera particolare, saltando da una decade all’altra piuttosto che da un genere all’altro, facendo sì che i brani possano essere i più compatibili possibili”.



L’appuntamento, sottotitolato “Single Edition”, sarà arricchito da un gioco interattivo pensato per trovare – o farsi trovare – la propria anima gemella. All’ingresso verranno consegnati degli adesivi identificativi e, già nella prima parte della serata, sarà attiva una live chat dedicata al pubblico. In apertura di serata si svolgerà durante il live karaoke.



Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 22.00

MODUGNO - Sabato 10 gennaio al Demodè Club di Modugno (Ba) si terrà il party “Dai 30 in su”, festa rivolta principalmente a chi è nato nel vecchio millennio e vuole rivivere le atmosfere che hanno segnato gli ultimi decenni del ’900, attraverso la musica selezionata, tra gli altri, Dj Osso, nome noto della radiofonia italiana, famoso per i suoi mash-up.La festa sarà incentrata sulla musica che ha fatto da colonna sonora a intere generazioni, con una selezione che attraverserà gli anni d’oro del pop, della dance e dei grandi successi radiofonici. A proporla ci sarà anche Dj Osso, uno dei principali esponenti della happy music in Italia, “Durante le serate seguo molto la pista – ha affermato il dj – quindi ho delle hit che sicuramente proporrò, ma il set muterà in base alla reazione del pubblico. Di certo sarà una bellissima atmosfera visto che si tratta di decadi di storia epica nella quale è racchiuso tutta la musica che ancora ascoltiamo oggi”.Nato a Roma nel 1972, si è avvicinato alla consolle già a 13 anni, mettendo musica in feste in casa e in garage. Nel 1991 ha debuttato in una piccola radio con tre amici, che successivamente hanno formato il Trio medusa. Nel suo percorso artistico importante è stata la radiofonia. Sono varie le radio nelle quale ha avuto modo di proporre la sua musica e le sue creazioni. Tra queste M2O, nella quale ha curato per molti anni due programmi: “Dual Core Anni ’80”, in cui proponeva la musica disco Anni ’80 e “Dual Core Happy Edition”, l’happy music mixata in modo rivoluzionario.