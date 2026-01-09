Mons. Domenico Basile è il nuovo vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi

MOLFETTA – Ilnuovo vescovo della diocesi di, succedendo a mons. Domenico Cornacchia, che lascia per raggiunti limiti di età. Si tratta del

Mons. Basile, 59 anni, proviene dal clero della diocesi di Andria, dove ha svolto il ruolo di vicario generale dal 2021. Nato il 3 giugno 1966 ad Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani, ha studiato filosofia e teologia presso il Seminario vescovile di Andria e successivamente nel Pontificio Seminario regionale pugliese “Pio XI” di Molfetta. È stato ordinato sacerdote il 14 settembre 1991.

La nomina di mons. Basile segna l’inizio di una nuova fase pastorale per la diocesi pugliese, che conta su una lunga tradizione di impegno religioso e sociale sotto la guida del vescovo Cornacchia.