Martina Franca, autotreno prende fuoco sulla salita: conducente salvo

MARTINA FRANCA – Momenti di paura questa mattina sulla salita per Martina Franca, quando unha improvvisamente preso fuoco. Il conducente, accortosi del, ha prontamente accostato il mezzo sul lato della strada, liberando così la carreggiata.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dal vano motore. La motrice dell’autotreno è andata completamente distrutta, mentre il carico trasportato non ha subito danni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Martina Franca, con il supporto delle squadre dell’area Porto Mercantile e Taranto Centro, per mettere in sicurezza la zona e gestire l’emergenza. Fortunatamente non si registrano feriti.

L’intervento tempestivo del conducente e l’arrivo dei soccorsi hanno evitato conseguenze più gravi, limitando i danni al solo mezzo.