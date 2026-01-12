Massafra, 25enne afgano ucciso a coltellate: indagano i Carabinieri

Pubblicato:


MASSAFRA - Tragico episodio ieri sera a Massafra, in zona Le Forche: un giovane di 25 anni, di nazionalità afgana, è stato ucciso con diverse coltellate alla nuca e su altre parti del corpo.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe dell’esito di una lite, probabilmente tra connazionali. La vittima è stata immediatamente trasportata in ospedale, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

I Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili.

