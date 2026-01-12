Tullio De Piscopo celebra gli 80 anni con “80 Tullio – The Last Tour… Nun ’o saccio!”

BITRITTO - Napoli, Roma, Bari, Palermo, Catania, Milano e Torino: queste le prime tappe del tour con cui, maestro indiscusso del ritmo e della batteria italiana, festeggerà i suoinel 2026. Il tour, intitolato, sarà un viaggio musicale attraverso i successi che hanno segnato la carriera di uno degli artisti più iconici della scena italiana e internazionale.

Il tour partirà il 2 aprile a Napoli al Teatro Augusteo e toccherà, tra le altre città, Roma (9 aprile, Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli), Bari (17 aprile, Palatour), Palermo (20 aprile, Teatro al Massimo), Catania (21 aprile, Teatro ABC), Milano (15 maggio, Teatro Dal Verme) e Torino (16 ottobre, Teatro Colosseo).

In scaletta ci saranno i brani più celebri che hanno reso De Piscopo un simbolo della musica italiana, tra cui ‘Andamento lento’, ‘Primavera (Stop Bajon)’, ‘E Allora e Allora’ e ‘Libertango’. Il concerto non si limiterà a ripercorrere i grandi successi, ma esplorerà anche il suo lavoro nel jazz, nel pop e nelle collaborazioni d’autore, con omaggi ai grandi amici e colleghi che hanno segnato la sua vita artistica, come Pino Daniele, James Senese e Astor Piazzolla.

Oltre al tour, in primavera uscirà ‘80 Tullio’, un cofanetto composto da quattro vinili che raccontano la sua carriera. Le prime 80 copie saranno in vinile “Oro”, numerate e autografate da De Piscopo, mentre le restanti copie saranno disponibili in vinile nero.

Il 2026 sarà quindi un anno di celebrazioni per Tullio De Piscopo, che ha fatto della musica dal vivo la sua linfa vitale: “La Musica dal vivo è la mia vita, non è facile abbandonarla”, ha dichiarato l’artista, sottolineando quanto il contatto con il pubblico sia stato sempre centrale nella sua carriera.

Il tour è prodotto da CE Agency e JM Production Booking Agency, con Radio LatteMiele come official partner. I biglietti sono già disponibili su TicketOne e nei circuiti di prevendita abituali.

Con ‘80 Tullio – The Last Tour… Nun ’o saccio!’, De Piscopo regala al pubblico un’esperienza unica, tra ritmo, memoria musicale e grandi emozioni, celebrando una carriera che ha attraversato decenni e generazioni.