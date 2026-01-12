Trinitapoli: inaugurata la mostra “Sacri Sguardi – tra la storia e il virtuale”

TRINITAPOLI - In data 10 gennaio 2026, è stata inaugurata la mostra “Sacri Sguardi – tra la storia e il virtuale”, progetto espositivo promosso dall’Associazione Culturale Tautor in collaborazione con Dimensions Art, presso il Museo Archeologico degli Ipogei di Trinitapoli.

All’inaugurazione erano presenti il Sindaco Francesco di Feo, il Vice Sindaco Cosimo Damiano Muoio, l’Assessore alla Cultura Giovanni Landriscina, la Consigliera comunale Anna Colia, il funzionario della SABAP BAT–Foggia dott. Italo Maria Muntoni, la curatrice del Parco e del Museo Archeologico degli Ipogei Mariangela Lo Zupone, e gli organizzatori Davide Russo e Simone Pellegrino, per conto dell’Associazione Culturale Tautor e di Dimensions Art.

«Questa mostra rappresenta un esempio virtuoso di come il nostro patrimonio storico possa dialogare con i linguaggi contemporanei e le nuove tecnologie, valorizzando gli Ipogei come luogo vivo di cultura, ricerca e innovazione», ha dichiarato il Sindaco Francesco di Feo.

La mostra propone un percorso immersivo che intreccia archeologia, arte contemporanea e nuove tecnologie, offrendo una riflessione sul tema del sacro come connessione tra memoria storica e dimensione virtuale. Il suggestivo contesto degli Ipogei si conferma così non solo luogo di tutela del patrimonio, ma spazio di dialogo culturale e sperimentazione artistica.

L’esposizione sarà visitabile fino al 10 febbraio 2026, nei giorni e negli orari di apertura del Museo, seguendo un ticket diversificato rispetto al tariffario vigente.

Foto a cura di Peppino Beltotto



