Mesagne celebra Sant’Antonio Abate: Fede, Tradizione e Comunità al Santuario Mater Domini



MESAGNE (BR) – Il prossimo 17 gennaio 2026, la Parrocchia Santuario Mater Domini di Mesagne rinnoverà l’antica e sentita tradizione della Festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. Un appuntamento che unisce la solennità religiosa al calore della festa popolare, coinvolgendo l'intera cittadinanza in un momento di condivisione e riscoperta delle radici locali. – Il prossimo 17 gennaio 2026, la Parrocchia Santuario Mater Domini di Mesagne rinnoverà l’antica e sentita tradizione della Festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. Un appuntamento che unisce la solennità religiosa al calore della festa popolare, coinvolgendo l'intera cittadinanza in un momento di condivisione e riscoperta delle radici locali.





Il programma della serata prevede momenti di spiritualità alternati a riti folkloristici che caratterizzano da sempre questa ricorrenza:

- Ore 17.30 – Santa Messa: La celebrazione solenne presso il Santuario aprirà ufficialmente i festeggiamenti.

- Ore 18.00 – Benedizione degli Animali: Uno dei momenti più attesi e suggestivi, durante il quale i fedeli potranno portare i propri animali domestici e da stalla per ricevere la tradizionale benedizione sul piazzale della chiesa. A seguire Accensione del Fuoco: Come da tradizione, verrà acceso il falò votivo, simbolo di purificazione e speranza per il nuovo anno agricolo.

- Pettolata e Musica: La serata proseguirà all'insegna della convivialità con la consueta "pettolata". I partecipanti potranno gustare le pettole calde, tipiche della tradizione pugliese, accompagnate da momenti di intrattenimento musicale.





La comunità di Mater Domini invita tutti i cittadini di Mesagne e dei paesi limitrofi a partecipare a questa serata di festa per mantenere vivo il senso di identità e devozione che Sant’Antonio Abate rappresenta per il nostro territorio.