Mesagne, furto in un bar il primo gennaio: denunciati due minorenni

MESAGNE – La Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mesagne ha identificato e denunciato in stato di libertà due minorenni, ritenuti presunti responsabili di un furto aggravato in concorso ai danni di un’attività commerciale cittadina. I fatti risalgono alla giornata del 1° gennaio 2026.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due giovani avrebbero approfittato della chiusura del locale per la festività di Capodanno per introdursi all’interno di un bar della città. Nella tarda mattinata del primo giorno dell’anno, dopo aver forzato una finestra, si sarebbero impossessati del denaro contenuto nel registratore di cassa. Nel pomeriggio dello stesso giorno sarebbero poi tornati nuovamente nel locale, portando via il restante denaro ancora presente.

Il titolare dell’esercizio, alla riapertura dell’attività – che solitamente resta aperta 24 ore su 24 per tutto l’anno – si è accorto del furto e ha sporto formale denuncia presso gli uffici del Commissariato di Mesagne. Le indagini avviate immediatamente hanno permesso agli agenti di acquisire e analizzare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, grazie alle quali è stato possibile risalire all’identità dei due minorenni.

I giovani sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce. Anche in questo caso resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.