Tavoli tecnici Natuzzi, Di Sciascio: “Da Natuzzi l’impegno ad elaborare nuove linee guida per progetto industriale”

BARI - “La volontà di accompagnare Natuzzi nel superamento delle difficoltà congiunturali è forte, ma è altrettanto importante chiarire che il supporto regionale può avvenire solo entro i confini normativi esistenti.Proprio per questo la giornata di oggi è dedicata a tavoli tecnici come luoghi necessari per definire con chiarezza il “campo da gioco” e le regole condivise, evitando equivoci o aspettative non realistiche”.Lo ha detto l’assessore allo sviluppo economico, Eugenio Di Sciascio, nel corso dei tavolo tecnici convocati dalla task force Occupazione, guidata da Leo Caroli.Gli incontri hanno messo a confronto dirigenti e tecnici dell’assessorato allo Sviluppo economico e Lavoro, Arpal e e Puglia Sviluppo, cui ha preso parte Natuzzi, con il suo patron Pasquale Natuzzi, per conoscere e approfondire gli strumenti regionali a sostegno dell’occupazione e per un rilancio solido e sostenibile dell’impresa.“La priorità della Regione - ha sottolineato Di Sciascio - è la salvaguardia dell’occupazione e del lavoro. Questo è un principio non negoziabile. Comprendiamo le difficoltà, ma è evidente che tutte le misure regionali devono avere come obiettivo centrale la tutela del lavoro e dei lavoratori. La nostra attenzione verso questa realtà è molto alta. Faremo tutto ciò che è possibile fare nel rispetto delle regole, che devono essere valide per tutti. Il lavoro rappresenta il nostro focus principale: deve essere dignitoso, di qualità, non precario o relegato in condizioni inaccettabili. Non basta creare occupazione, è necessario che sia un’occupazione buona. Mi auguro che, all’interno di questo quadro e di questi vincoli, si riesca a individuare una strada che possa soddisfare tutti: l’impresa, che ha l’onore e l’onere di fare impresa, e le istituzioni regionali, così da raggiungere un risultato positivo e condiviso. È chiaro che viviamo una fase complessa, segnata da congiunture economiche difficili e da cambiamenti molto rapidi. La Regione, così come ha fatto il presidente Decaro, ha già dimostrato attenzione e intende essere presente. Tuttavia è fondamentale che siano chiari i paletti entro i quali ci possiamo muovere. Esiste un impegno serio e concreto da parte della Regione, nei limiti di ciò che è possibile fare e nel rispetto delle regole. Questo va compreso, anche per rispetto della storia di un’azienda che è nata come una piccola iniziativa imprenditoriale ed è oggi una grande realtà a livello mondiale”.“Natuzzi, a conclusione dei tavoli – ha dichiarato il presidente del Sepac, Leo Caroli – ha assunto l’impegno ad elaborare nuove linee guida per un progetto industriale da presentare ai sindacati e che, auspichiamo, contenga, come chiarito, proposte su innovazione, ricerca, ottimizzazione del processo produttivo. Sebbene ancora in una fase informale, il piano conterrà riferimenti precisi all’ipotesi di aggregazione di imprese tramite il ricorso all’articolo 4 ter, come misura che riteniamo innovativa e in grado di contenere i costi di trasformazione di cui abbiamo discusso, di rafforzare la capacità di aggregazione e la rete delle imprese del distretto, offrendo un primo momento storico di sperimentazione in Puglia. È fondamentale che il piano specifichi due punti – ha sottolineato Caroli rivolgendosi ai vertici dell’impresa- , ovvero che non è possibile chiudere i due stabilimenti. E che non si può dismettere il progetto di reshoring. Il tema delle politiche attive e passive del lavoro a supporto dell’auspicato nuovo piano di rilancio è stato affrontato dalla Regione che, d’intesa con ARPAL, ha illustrato le misure disponibili, ritenendole utili a sostenere sia le politiche aziendali di incentivazione all’esodo sia le specifiche azioni di outplacement.Su questo punto – ha concluso Caroli - il tavolo ha confermato l’impegno a incontrare con urgenza le organizzazioni sindacali per riprendere una discussione di merito”.Il 27 gennaio la Regione incontrerà i sindacati per un aggiornamento sullo stato dell’arte e in preparazione del tavolo plenario, nel quale l’azienda presenterà le nuove linee guida prima della cabina di regia programmata a Roma.