Meteo in Puglia: emanata l'allerta gialla

Pubblicato:


BARI - Dalle 00:00 del 3 gennaio 2026 e per le successive 14 ore, la Protezione Civile segnala precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Sulle restanti zone pugliesi sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati generalmente deboli.

Contestualmente è stata emessa allerta gialla per rischio vento sui bacini del Lato e del Lenne.

Si raccomanda prudenza, limitando spostamenti non necessari e prestando attenzione ai fenomeni locali intensi.

Tags:

Ti potrebbero interessare

Visualizza tutti
Nuova Vecchia
Condividi con altre app
Copia Link del post