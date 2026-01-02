Meteo in Puglia: emanata l'allerta gialla
BARI - Dalle 00:00 del 3 gennaio 2026 e per le successive 14 ore, la Protezione Civile segnala precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Sulle restanti zone pugliesi sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati generalmente deboli.
Contestualmente è stata emessa allerta gialla per rischio vento sui bacini del Lato e del Lenne.
Si raccomanda prudenza, limitando spostamenti non necessari e prestando attenzione ai fenomeni locali intensi.