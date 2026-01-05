Monopoli inaugura il parcheggio della nuova velostazione: 109 posti auto e servizi per la mobilità sostenibile

MONOPOLI - È stato inaugurato il parcheggio della nuova velostazione di Monopoli, un’infrastruttura strategica pensata per incentivare la mobilità sostenibile e migliorare l’accessibilità urbana. L’intervento ha portato alla realizzazione di parcheggi attrezzati ed ecosostenibili per un totale di 109 posti auto e 16 posti moto, integrati in un progetto più ampio di riqualificazione dell’area.

Cuore dell’opera è la velostazione, destinata al deposito custodito delle biciclette, che rappresenta un punto di riferimento per ciclisti, pendolari e turisti. Accanto ad essa, i fabbricati esistenti sono stati riqualificati e rifunzionalizzati per ospitare servizi di supporto alla mobilità dolce e al turismo sostenibile, contribuendo a una fruizione più moderna e consapevole della città.

All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco di Monopoli, Angelo Annese, che ha sottolineato l’importanza dell’opera nel percorso di transizione ecologica e di miglioramento della qualità della vita urbana, e l’assessore ai Lavori Pubblici Cristian Iaia, che ha evidenziato il valore dell’intervento sotto il profilo infrastrutturale e ambientale.

La nuova velostazione si inserisce in una visione di città più accessibile e sostenibile, capace di integrare mobilità privata, ciclabile e turistica, offrendo soluzioni concrete a cittadini e visitatori.