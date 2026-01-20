Il Primitivo di Manduria protagonista a Roma, Parigi e Berlino



Beviamoci Sud nella capitale italiana il 31 gennaio e il 1° febbraio, Wine Paris dal 9 all’11 febbraio nella capitale francese ed ESPÓ il 21 e 22 febbraio nella capitale tedesca. Pastorelli: “Iniziamo il 2026 con tre eventi internazionali di grande rilevanza, che rappresentano solo l’inizio di un anno ricco di appuntamenti dedicati alla promozione del Primitivo di Manduria nel mondo





Circa 185 etichette da 80 aziende: questi i numeri con cui il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria sarà presente nelle prossime settimane in tre grandi capitali europee, Roma, Parigi e Berlino, in occasione di importanti eventi internazionali dedicati al vino. Con postazioni dedicate alla grande DOC pugliese, la mescita sarà guidata da sommelier interni, pronti a far degustare le diverse espressioni del Primitivo di Manduria.





A Roma il Consorzio parteciperà a Beviamoci Sud, il grande festival dei vini del Sud Italia. La VII edizione si terrà il 31 gennaio e 1° febbraio presso il Westin Excelsior Grand Hotel, in via Veneto, tra Villa Borghese e Trinità dei Monti.





Due giorni intensi di degustazioni a banchi di assaggio e masterclass con i produttori del Sud Italia, pronti a far scoprire la varietà e la ricchezza dei vini meridionali. L’evento, rivolto a professionisti, operatori HoReCa, stampa specializzata e appassionati, rappresenta un’occasione unica per conoscere direttamente i produttori e approfondire le caratteristiche delle loro produzioni. Domenica 1° febbraio, alle 14, è in programma una masterclass dedicata al Primitivo di Manduria, pensata per veri wine lovers. Sarà un viaggio attraverso annate storiche e interpretazioni diverse, dal Primitivo di Manduria DOC e DOC Riserva fino alla versione più rara e affascinante, il Dolce Naturale DOCG.





Dopo Roma, l’attività prosegue con Wine Paris 2026, in programma dal 9 all’11 febbraio nella capitale francese. L’evento costituisce una delle principali kermesse internazionali per produttori, buyer e operatori del settore vitivinicolo, confermando l’importanza strategica della presenza del Primitivo di Manduria sui mercati esteri. A seguire ESPÓ 2026, fiero mercato B2B dedicata al food & beverage, che si terrà a Berlino il 21 e 22 febbraio presso l’Aedes Forum, nel quartiere Prenzlauer Berg. L’evento è riservato esclusivamente agli operatori professionali e rappresenta un’importante opportunità di posizionamento e sviluppo commerciale nel mercato tedesco.





“Iniziamo il 2026 con tre eventi internazionali di grande rilevanza, a Roma, Parigi e Berlino che rappresentano solo l’inizio di un anno ricco di appuntamenti dedicati alla promozione del Primitivo di Manduria nel mondo. - dichiara Novella Pastorelli, presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria - La partecipazione a questi eventi si inserisce in una strategia di promozione sempre più orientata all’internazionalizzazione, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del nostra Dop sui mercati esteri. La nostra identità si fonda su tre pilastri: la territorialità, che racconta le caratteristiche uniche del nostro territorio; la sostenibilità, che guida ogni fase della produzione; e la qualità produttiva, garanzia dell’eccellenza dei nostri vini. Siamo orgogliosi di poter presentare le nostre etichette a professionisti e appassionati di tutto il mondo”.



