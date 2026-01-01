Nardò, lite familiare finisce a colpi di pistola: ferito un vicino

NARDO' – Un litigio tra un uomo e la sua ex moglie è degenerato in unnel pomeriggio di oggi in via Pompiliano. Il protagonista è un, che si stava separando dalla donna e si è presentato sotto casa insieme al figlio di 14 anni. L’uomo voleva prendere anche l’altro figlio di sette anni, che era con la madre.

Alla vista della donna, l’uomo ha iniziato ad aggredirla verbalmente. Un vicino di casa, intervenuto per difendere la donna, è stato colpito al piede da un proiettile esploso dal 41enne, che aveva estratto una pistola e minacciato tutti i presenti.

Dopo il gesto, l’uomo è fuggito in moto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118: il ferito è stato trasportato in ospedale. La polizia sta conducendo le ricerche per rintracciare il 41enne.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della violenza familiare e sulla necessità di intervenire tempestivamente in situazioni di conflitto domestico.