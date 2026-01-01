“I Presepi a Taranto”, il 6 gennaio la serata finale della XXXVII edizione

TARANTO – Si avvia alla conclusione la, rassegna organizzata dall’, in collaborazione con, che anche quest’anno si è confermata uno degli appuntamenti più sentiti e identitari del panorama culturale cittadino.

Lunedì 6 gennaio 2026, alle ore 19, la chiesa di San Pasquale Baylòn, in corso Umberto I, ospiterà la serata finale, momento conclusivo di un percorso capace di intrecciare arte, tradizione, spiritualità e partecipazione collettiva. L’incontro sarà presentato da Matteo Schinaia e rappresenterà un’occasione di ringraziamento e riconoscimento per tutti i presepisti, le associazioni e i partner che hanno contribuito al successo di un’edizione particolarmente partecipata, capace di coinvolgere scuole, famiglie, realtà sociali e istituzioni.

Cuore simbolico della serata sarà l’assegnazione del Premio “Monsignor Grottoli”, riconoscimento storico della rassegna dedicato a una figura profondamente legata alla valorizzazione del presepe come espressione di fede, cultura e identità popolare. Un premio che intende onorare non solo il valore artistico, ma anche l’impegno umano e culturale di chi contribuisce a custodire e tramandare questa tradizione.

La serata sarà arricchita da un articolato programma musicale e artistico. Protagonista sarà il Falanto Chorus – Coro Polifonico, una delle realtà corali più numerose e dinamiche del territorio, attiva dal 2020 sotto la direzione artistica di Nicola Luzzi, con un repertorio che spazia dal classico al gospel fino alla musica contemporanea.

Al pianoforte il maestro Gabriele Pedone, giovane musicista formatosi al Conservatorio “Giovanni Paisiello” di Taranto, protagonista di un’intensa attività concertistica sia come solista sia in formazioni cameristiche. Voce solista della serata sarà il soprano Nadia Spagnolo, classe 2005, anche lei tarantina, attualmente studentessa di canto lirico al Conservatorio Paisiello e già protagonista di esperienze artistiche in ambito nazionale e internazionale.

Tra i protagonisti musicali anche il violinista Angelo Dell’Aglia, giovanissimo talento tarantino nato nel 2014, ammesso al Conservatorio all’età di soli otto anni e già pluripremiato in concorsi nazionali e internazionali.

Completeranno il programma gli interventi del presidente Giovanni Monopoli e dei poeti Sara Leo, Rosanna Cassano e Vita Sangermano dell’Associazione Poiesis Taranto, impegnata nella promozione della poesia e della narrazione come strumenti di crescita civile e partecipazione comunitaria.

La serata finale si preannuncia come un momento di sintesi e restituzione, capace di raccontare lo spirito autentico de “I Presepi a Taranto”: una rassegna che non è solo esposizione, ma percorso condiviso, memoria viva e comunità in dialogo. Un finale che non chiude, ma rinnova il senso di una tradizione che continua a parlare alla città.