New York, al via PWD–Puglia Wedding Destination 2026: la filiera pugliese del wedding incontra i buyer nordamericani

NEW YORK – Prende il via domani,, presso ildi Manhattan,, workshop B2B dedicato al turismo dei matrimoni, con la partecipazione dispecializzate nel settore wedding.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione tra Regione Puglia, ARET Pugliapromozione e New York Times, con il patrocinio di ENIT SpA e la partecipazione di Aeroporti di Puglia e Confindustria Puglia – sezione Turismo.

L’evento si svolge nel grattacielo del New York Times progettato da Renzo Piano (620 8th Avenue), offrendo alle imprese pugliesi della filiera wedding – location, planner, catering, servizi creativi e organizzativi – l’opportunità di presentare la propria offerta a operatori e buyer internazionali altamente qualificati. Saranno presenti 45 operatori pugliesi, in rappresentanza di 22 aziende regionali e delle associazioni di categoria Puglia Wedding Planners e Puglia Wedding Production.

Il workshop si aprirà con una presentazione della destinazione Puglia alla presenza della Vice Console Generale d’Italia a New York, Marta Mammana, e della direttrice ENIT USA & Mexico, Caterina Orlando. Alla cerimonia inaugurale interverranno anche John Oros, Head of Industry del New York Times, la Vice Presidente di Aeroporti di Puglia Rosa Maria Conte con il Direttore commerciale Nicola Lapenna, e il Sales Manager di Neos Air Stefano Casanova.

Gli incontri B2B si svolgeranno nella Pulitzer Hall del New York Times Building a partire dalle ore 10:30, secondo il programma ufficiale.

L’iniziativa rientra nella strategia di internazionalizzazione del turismo pugliese e punta a rafforzare il posizionamento della regione come destinazione d’eccellenza per i matrimoni internazionali, in particolare sul mercato statunitense, tra i più dinamici e ad alta capacità di spesa.

In allegato il programma PWD 2026 e il comunicato completo con i dati aggiornati sui flussi turistici dagli Stati Uniti (dicembre 2025), comprensivi delle dichiarazioni dell’Assessora regionale al Turismo, Promozione e Cooperazione Internazionale Graziamaria Starace e del Commissario ARET Pugliapromozione Luca Scandale.