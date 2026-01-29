Trasporti, Piemontese convoca Ferrotramviaria dopo i disservizi ferroviari

BARI – Questa mattina l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia,, ha incontrato i vertici di, guidati dal presidente Giuseppe Pavoncelli, per discutere i recenti disservizi segnalati dagli utenti sulla linea ferroviaria del Nord Barese. Alla riunione hanno partecipato anche il direttore del Dipartimento Mobilità, Vito Antonacci, e i dirigenti regionali competenti.

L’incontro segue in particolare l’episodio di martedì 27 gennaio, quando un guasto alla linea elettrica ha bloccato la circolazione per due ore durante la fascia di punta, causando disagi a studenti e pendolari.

Durante il confronto sono stati illustrati gli investimenti già realizzati, come il nuovo posto di comando centralizzato di Fesca-San Girolamo a Bari, e gli interventi infrastrutturali in corso. Tra i lavori positivi, il rinnovo dei binari sul tratto Andria Sud-Corato, finanziato con fondi del Piano Nazionale Complementare al PNRR. Da marzo sarà attivo un nuovo orario che consentirà per la prima volta il servizio domenicale tra Bari e Andria Sud.

“Quando avvengono disservizi, la Regione deve tutelare i cittadini e chiarire le ragioni”, ha dichiarato Piemontese. “Il confronto di oggi ha permesso di evidenziare le criticità che impattano sulla regolarità del servizio, come il binario unico alla stazione di Bari Centrale. L’obiettivo è proteggere chi viaggia quotidianamente per studio o lavoro, evitando ritardi con conseguenze concrete sulla vita delle persone”.

Allo stesso tempo, l’assessore ha sottolineato come Ferrotramviaria operi con vincoli contrattuali stringenti, che prevedono percentuali di puntualità molto elevate e penali automatiche per ritardi superiori ai cinque minuti imputabili al gestore.

La società dispone di 23 treni, di cui 11 nuovi convogli POP finanziati dalla Regione, con età media inferiore ai sei anni. Sono stati rinnovati i sistemi antincendio sui mezzi più datati e sono in corso interlocuzioni con il Ministero dell’Interno per autorizzare la Polfer a effettuare controlli a bordo e nelle stazioni.

Piemontese ha infine chiesto di rafforzare il monitoraggio sulla puntualità e potenziare le ispezioni su tutta la rete del trasporto pubblico locale. “Il nostro compito è vigilare rigorosamente quando qualcosa non funziona, ma anche sostenere le aziende che dimostrano volontà di migliorare la qualità del servizio ferroviario pubblico”, ha concluso l’assessore.