Noicattaro, Teatro Cittadino: Erica Mou in concerto con “Cerchi”

Il concerto, intitolato “Cerchi”, presenta il nuovo album dell’artista in undici tracce, un percorso di crescita e scoperta che esplora la circolarità del tempo e delle relazioni. Un racconto in cui i ritorni non sono mai identici, perché nel frattempo siamo cambiati, e proprio in questa trasformazione può nascere una riconciliazione profonda con sé stessi.

L’album si apre con “Madre”, brano legato al romanzo Una cosa per la quale mi odierai, e si chiude con “Canzone per la me che sono stata”, una lettera di accettazione rivolta al proprio passato. Nel mezzo, Erica Mou affronta temi universali come l’incertezza adulta, le aspettative, il dialogo con il divino, la ciclicità e la trasformazione. I brani sono nati durante una residenza al Teatro Petrella, insieme a Molla e Flavia Massimo, mescolando pop nordeuropeo, cantautorato e folk con la scrittura elegante e centrale dell’artista.

Vincitrice di importanti riconoscimenti come i premi Mia Martini e Nilla Pizzi, Erica Mou ha scritto canzoni per il cinema, collaborando con registi come Torre, Haggis, Papaleo e Virgilio. Attiva anche in teatro e narrativa, ha pubblicato due romanzi per Fandango e, dal 2022, affianca Concita De Gregorio nella trasmissione Un’ultima cosa. I singoli “La festa del santo” e “Madre” hanno anticipato l’uscita dell’album, riscuotendo grande apprezzamento di critica e pubblico.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica d’autore e delle atmosfere intimiste, in cui il talento e la sensibilità di Erica Mou trasformano il palco in un viaggio emotivo e musicale unico.