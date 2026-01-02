Noicattaro, Teatro Cittadino: Erica Mou in concerto con “Cerchi”
NOICATTARO - Lunedì 5 e martedì 6 gennaio, alle ore 20.30, il Teatro Cittadino di Noicattaro ospita il live di Erica Mou, protagonista della stagione teatrale e musicale “La prima stagione”, promossa dal Comune di Noicattaro con Puglia Culture e la collaborazione di Bass Culture.
Il concerto, intitolato “Cerchi”, presenta il nuovo album dell’artista in undici tracce, un percorso di crescita e scoperta che esplora la circolarità del tempo e delle relazioni. Un racconto in cui i ritorni non sono mai identici, perché nel frattempo siamo cambiati, e proprio in questa trasformazione può nascere una riconciliazione profonda con sé stessi.
L’album si apre con “Madre”, brano legato al romanzo Una cosa per la quale mi odierai, e si chiude con “Canzone per la me che sono stata”, una lettera di accettazione rivolta al proprio passato. Nel mezzo, Erica Mou affronta temi universali come l’incertezza adulta, le aspettative, il dialogo con il divino, la ciclicità e la trasformazione. I brani sono nati durante una residenza al Teatro Petrella, insieme a Molla e Flavia Massimo, mescolando pop nordeuropeo, cantautorato e folk con la scrittura elegante e centrale dell’artista.
Vincitrice di importanti riconoscimenti come i premi Mia Martini e Nilla Pizzi, Erica Mou ha scritto canzoni per il cinema, collaborando con registi come Torre, Haggis, Papaleo e Virgilio. Attiva anche in teatro e narrativa, ha pubblicato due romanzi per Fandango e, dal 2022, affianca Concita De Gregorio nella trasmissione Un’ultima cosa. I singoli “La festa del santo” e “Madre” hanno anticipato l’uscita dell’album, riscuotendo grande apprezzamento di critica e pubblico.
Dettagli evento:Quando: Lunedì 5 e martedì 6 gennaio 2026
Orario: 20.30
Dove: Teatro Cittadino, Noicattaro
Info: Puglia Culture – Erica Mou: Cerchi