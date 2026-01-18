Bari avvolta dalla nebbia: voli dirottati e trasporti in difficoltà

BARI - Domenica mattina insolita per i cittadini di, che si sono svegliati con la città immersa in una. I contorni dei palazzi, dei lampioni e delle strade apparivano sfocati, creando uno scenario quasi surreale ma con effetti concreti sulla viabilità e sui trasporti.

La nebbia ha causato problemi sul piano dei trasporti, in particolare per il traffico aereo: tre voli in arrivo a Bari sono stati dirottati sull’aeroporto di Brindisi, causando disagi a passeggeri e compagnie aeree. Le autorità aeroportuali hanno immediatamente attivato procedure di sicurezza per garantire il regolare svolgimento delle operazioni e ridurre al minimo i ritardi.

Con il passare delle ore, la situazione meteorologica è migliorata e la visibilità è gradualmente tornata normale, permettendo il ritorno alla normalità nelle principali arterie cittadine e negli aeroporti della regione.

La Protezione Civile e le autorità locali ricordano di guidare con cautela in condizioni di scarsa visibilità e di prestare attenzione alle comunicazioni relative a eventuali disagi nei trasporti.

Un episodio che evidenzia come fenomeni atmosferici insoliti possano avere un impatto immediato sulla vita quotidiana, anche in città abituate a condizioni climatiche più stabili.