Per tutte le storie del mondo: Cappuccetto Rosso al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi

BRINDISI - Prosegue la rassegna, dedicata all’infanzia e alle famiglie, promossa dal Centro di Produzione Teatrale Factory - Teatri del Nord Salento. Domenica 11 gennaio, alle ore 18.00, ilospiterà uno degli appuntamenti più attesi: lo spettacolo, prodotto dalla compagniae diretto da

Nella messa in scena, il celebre lupo del bosco prepara la sua caccia, scegliendo come preda preferita Cappuccetto Rosso. Attraverso un sentiero di fiori, inganni e stratagemmi, il lupo si muove tra vita e morte, diventando un simbolo eterno di una fiaba senza tempo. Lo spettacolo esplora la narrazione attraverso il corpo e il movimento dei danzatori-acrobati EleinaD Claudia Cavalli, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena, Marco Curci e Roberto Vitelli, accompagnati da coreografie di Vito Cassano.

Le scenografie, i costumi e le luci, curati da Campanale e dal suo team, si ispirano a grandi maestri della pittura come Goya, Turner, Bosch e Leonardo da Vinci, trasformando la fiaba in una vera danza di simboli e citazioni artistiche. La drammaturgia e la regia sono affidate a Michelangelo Campanale, con l’assistente alla regia Annarita De Michele, i costumi di Maria Pascale e i video di Leandro Summo.

Dopo una lunga tournée in Italia e partecipazioni a festival internazionali come il RiccaRicca di Okinawa e il Teatro Nazionale di Pechino, lo spettacolo ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’Eolo Award 2019, il Premio Festebà 2018 e il Premio Infogiovani Young&Kids di Lugano.

Lo spettacolo, della durata di 50 minuti, è adatto a bambini dai 6 anni in su. L’iniziativa si inserisce nella stagione promossa dal Centro di Produzione Teatrale Factory/Teatri del Nord Salento, in collaborazione con Meridiani Perduti Teatro, Inti Luigi D’Elia, Comune di Brindisi, Regione Puglia, Ministero della Cultura, Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Teatro Don Bosco/Salesiani di Brindisi e il Ministero dei Sogni – Mediaporto Brindisi.

Ingresso: €6 (adulti e bambini)

Info e prenotazioni: 338 7733796 – 349 4490606

Un’occasione imperdibile per le famiglie di vivere la magia di una fiaba immortale attraverso danza, teatro e creatività visiva.