"Peschici è… La Perla del Natale": un mese di emozioni, tradizioni e futuro

PESCHICI - Si è conclusa con grande successo la terza edizione di “Peschici è… La Perla del Natale”, il ricco cartellone di eventi che, dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, ha trasformato la Perla del Gargano in un vero e proprio villaggio diffuso della festa, capace di unire tradizione, cultura, musica, inclusione sociale e promozione del territorio.Un mese intenso, partecipato e sentito, che ha coinvolto tutta la comunità peschiciana: amministrazione comunale, scuole di ogni ordine e grado, associazioni culturali e sportive, parrocchie, operatori economici, gruppi spontanei e cittadini, in un esempio concreto di collaborazione e condivisione.Il programma ha offerto oltre cinquanta appuntamenti, distribuiti tra piazze, chiese, auditorium, centro storico e luoghi simbolo della città. Dai Villaggi di Santa Claus alla Cerimonia di Conferimento Titolo di “Città di Peschici”, passando per laboratori, visite guidate, concerti, spettacoli scolastici, manifestazioni sportive, sagre e iniziative solidali, il Natale a Peschici ha parlato a grandi e piccoli, residenti e visitatori.Grande attenzione è stata riservata alle tradizioni locali, valorizzate attraverso il Borgo del Natale, le luminarie, le degustazioni curate dal gruppo “Bella Fè”, gli zampognari, il Presepe Vivente e la Mostra dei Presepi, giunta alla sua settima edizione.Elemento distintivo è stato il forte investimento sulla cultura musicale. Memorabili il Concerto della Fanfara di Taranto, il Concerto Gospel internazionale, il concerto della Banda “Città di Peschici”, il coinvolgimento dell’orchestra scolastica e, soprattutto, il debutto dell’Orchestra d’Archi Melos Aureum con il concerto “Archi di Pace”, evento di alto profilo artistico che ha segnato una nuova pagina per la produzione culturale del Gargano.La presenza attiva dell’Istituto Omnicomprensivo Statale “G. Libetta” ha confermato il valore educativo del progetto, trasformando il Natale in un percorso di crescita, memoria e futuro.Apice del cartellone, il Capodanno in Piazza Pertini - Winter Music Show, che ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico. Quattro ore di musica, energia e spettacolo con i dj di Radio Norba, artisti e performer hanno accompagnato Peschici nel 2026, confermando l’evento come uno dei più attesi dell’intero programma.Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale in particolare dal sindaco Luigi D’arenzo e dal consigliere delegato agli eventi Francesco D’arenzo, per un progetto che ha saputo coniugare destagionalizzazione turistica, economia locale, identità, promozione e partecipazione.Determinante anche il potenziamento dell’Info Point turistico, finanziato dalla Regione Puglia, che ha supportato l’accoglienza e la promozione del territorio.“Peschici è… La Perla del Natale” si conferma così non solo una rassegna di eventi, ma un modello di comunità, capace di fare rete, valorizzare le eccellenze locali e costruire memoria collettiva.Un Natale che lascia il segno, non solo nelle luci e nella musica, ma nel cuore di chi lo ha vissuto.