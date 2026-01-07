Proclamazione Decaro: De Santis (Pd), “nuovo inizio” per la Puglia

BARI – Il Segretario del Partito Democratico Puglia, Domenico De Santis, ha commentato la proclamazione di Antonio Decaro a presidente della Regione Puglia definendola “un nuovo inizio” per la regione.

Secondo De Santis, il passaggio di consegne fra Michele Emiliano e il neo presidente Decaro rappresenta un momento solenne e carico di significato. “Segna un nuovo inizio che ha radici ben salde in quel visionario e potente processo di cambiamento che è stata la ‘Primavera pugliese’, che negli ultimi 20 anni ha trasformato profondamente la nostra regione – ha dichiarato De Santis –. La Puglia è cambiata nell’anima e nel colore, passando da ‘Emilia nera’ del Sud a una delle regioni più moderne, con un’economia in crescita e apprezzata a livello nazionale”.

Il segretario PD ha espresso il suo augurio a Decaro affinché prosegua lungo un percorso che porti la Puglia a raggiungere nuovi successi e permetta ai cittadini di vivere in un territorio all’altezza dei loro bisogni e dei loro sogni.

De Santis ha inoltre sottolineato la disponibilità del Partito Democratico a collaborare con Decaro e le altre forze politiche, indicando alcune priorità da affrontare con urgenza: la riforma della legge elettorale, la riduzione delle liste d’attesa, la promozione di un’occupazione stabile e dignitosa e la semplificazione delle procedure amministrative per i cittadini.

“Ci attende una sfida molto importante, in un tempo complesso e in un contesto internazionale delicato, segnato da guerre e instabilità che si ripercuotono a tutti i livelli – ha concluso De Santis –. Non appena l’intera Assemblea regionale sarà proclamata, ci impegneremo con grande responsabilità e spirito di servizio al fianco del presidente Decaro”.