Tv, addio a Raffaella Bragazzi: era la storica voce fuori campo di 'Ok, il prezzo è giusto'



Lutto nel mondo della televisione: è morta Raffaella Bragazzi, storica voce fuori campo del celebre programma televisivo "Ok, il prezzo è giusto", scomparsa il 7 gennaio 2026 all'età di 66 anni.





La notizia è stata annunciata da Iva Zanicchi sui social, che l’ha ricordata con affetto come voce iconica della televisione italiana degli anni ’80 e ’90.





Per quel che riguarda Raffaella Bragazzi, nata a La Spezia il 30 giugno 1959, iniziò la sua carriera nei media lavorando per Telemontecarlo e Radio Monte Carlo, dove fu speaker e conduttrice in programmi sportivi e radiofonici. La sua fama maggiore però deriva dal ruolo di voce fuori campo di "Ok, il prezzo è giusto!", un incarico che ricoprì dal 21 dicembre 1983 al 25 giugno 1999, annunciando concorrenti, premi e momenti chiave dello show con uno stile riconoscibile e coinvolgente. In molti la consideravano quasi una co-conduttrice invisibile, perché la sua voce accompagnava ogni puntata pur non apparendo in video. La sua voce è rimasta impressa nella memoria collettiva degli spettatori italiani come un simbolo della televisione di quegli anni.