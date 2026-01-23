Project in Fiera del Levante per Evolio Expo con cocktail all’extravergine

BARI - Da giovedì 29 a sabato 31 gennaio, la Fiera del Levante di Bari ospiterà la seconda edizione di Evolio Expo, la manifestazione dedicata alla cultura dell’olio, all’innovazione e alle nuove frontiere dell’enogastronomia mediterranea, alla quale prenderà parte anche Bar Project Academy.Ogni giorno, dalle 17.30 alle 20.00, la fiera proporrà in un’area dedicata una cocktail list esclusiva composta da tre signature drink a base di olio extravergine d’oliva, pensata per valorizzare le potenzialità dell’olio in mixology e sorprendere il pubblico con abbinamenti creativi e inattesi.A realizzare i cocktail saranno i bartender della Bar Project Academy, scuola specializzata in mixology, caffetteria, bar management e hospitality, riconosciuta per il suo metodo didattico pratico, immersivo e orientato al lavoro. Il team metterà in mostra la propria esperienza nel mondo della miscelazione contemporanea, evidenziando creatività e competenze tecniche, e mostrando come l’olio extravergine possa diventare un ingrediente d’eccellenza anche nell’ambito beverage. I bartender accompagneranno il pubblico in un percorso narrativo fatto di tecniche, curiosità e ispirazioni.“L’olio rappresenta un elemento caratteristico del nostro territorio, dalle qualità organolettiche eccezionali – ha affermato Claudio Lepore, founder di Bar Project Academy. – Come scuola abbiamo già proposto diverse experience dedicate alla degustazione dell’olio, un’attività importante al pari di quelle su vino e birra, utile per riconoscere le qualità dei diversi oli e comprenderne le infinite possibilità”.L’accesso al corner organizzato da Bar Project Academy sarà gratuito per tutti i visitatori grazie alla collaborazione con Città dell’Olio, che ha scelto di offrire al pubblico un momento informale e coinvolgente, dedicato a un nuovo approccio culturale: un’esperienza leggera, divulgativa e allo stesso tempo innovativa, capace di mostrare come l’olio possa diventare protagonista anche nella miscelazione contemporanea.Bar Project Accademy – Via Ottavio Serena, 35 – BariInfoline: 375097354