Pronto soccorso di Bari in crisi, Carrieri (Lega) denuncia emergenza sanitaria

BARI – “Oggi ho chiesto formalmente al Sindaco di Bari di utilizzare i poteri che l’ordinamento gli assegna, come ordinanze e altre misure, per tentare di risolvere la perdurante incredibile emergenza sanitaria dei pronto soccorso cittadini. Luoghi dove ormai le cure non sono assicurate tempestivamente e i Baresi sono costretti a interminabili ore di attesa in condizioni inaccettabili”. Inizia così l’accorata denuncia del consigliere comunale della Lega, Giuseppe Carrieri.

Il consigliere segnala una situazione critica, con casi emblematici che mettono in evidenza la disorganizzazione dei servizi. “Da ultimo il caso di un ragazzo di 18 anni, rimasto per 17 ore in attesa di essere ricoverato e operato dopo la frattura a una gamba! – spiega Carrieri – Siamo di fronte a una situazione di disorganizzazione assurda, che impone al Sindaco, quale massima autorità sanitaria cittadina, l’attivazione di misure eccezionali”.

Carrieri sollecita quindi un intervento urgente, ribadendo la necessità di garantire ai cittadini cure tempestive e condizioni dignitose nei pronto soccorso del capoluogo pugliese.