Sanità in Puglia: Pentassuglia avvia incontri per affrontare le criticità dei pronto soccorso

BARI - Questa mattina l’assessore alla Sanità Donato Pentassuglia, insieme ai vertici del Dipartimento Salute e dell’Aress, ha incontrato i direttori generali e i commissari straordinari delle aziende sanitarie e ospedaliere per fare il punto sulle principali criticità nei pronto soccorso pugliesi.

Durante gli incontri sono emerse carenze di personale, lunghi tempi di attesa e difficoltà nella gestione dei flussi di pazienti, con la maggior parte degli accessi rappresentata da urgenze minori. È stata evidenziata anche la necessità di potenziare l’assistenza territoriale, per ridurre l’afflusso nei PS e garantire cure più appropriate.

Sono stati discussi strumenti come gli infermieri di processo e i percorsi fast track, che potrebbero velocizzare l’assistenza e ridurre gli abbandoni, che oggi riguardano fino al 12% degli accessi. Attualmente, mediamente il 14% dei pazienti viene ricoverato, soprattutto durante i picchi influenzali, e il problema dei posti letto rimane una criticità significativa.

Pentassuglia ha annunciato che, a partire dai primi giorni di febbraio, saranno organizzate riunioni presso ciascuna azienda sanitaria per approfondire le urgenze locali e definire piani aziendali sperimentali, con l’obiettivo di migliorare accoglienza, gestione dei flussi e potenziamento dell’assistenza territoriale.

Un primo passo concreto per affrontare le sfide dei pronto soccorso pugliesi e garantire tempi di cura più rapidi e adeguati a tutti i cittadini.