Al PalaBarTino risuona la musica di Pino Daniele con uno speciale tributo





BARI - Venerdì 23 gennaio, al PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, sarà proposto il live Pino Daniele Tribute Duo, un progetto interamente dedicato alla musica del grande cantautore napoletano, con protagonisti Umberto De Giglio in voce e Lorenzo Melchiorre alla chitarra.Nato dall'autentica ammirazione dei suoi componenti per uno dei più influenti interpreti della musica italiana, il progetto ripercorre il repertorio storico di Pino Daniele, con particolare attenzione ai primi album – quelli che hanno definito un linguaggio musicale nuovo, capace di fondere blues, tradizione partenopea e sonorità mediterranee. In scaletta non mancheranno brani iconici come "Na tazzulella 'e cafè" e "Io faccio 'o blues", insieme ai successi più maturi e popolari, tra cui "Se mi vuoi" e "Che c'è di male", offrendo così uno sguardo completo sull'evoluzione artistica del cantautore.L'approccio del duo è guidato da un profondo rispetto per la melodia e per la scrittura originale di Pino Daniele. Ogni brano viene reinterpretato in chiave acustica, con arrangiamenti essenziali ma ricercati, capaci di valorizzare la voce e la chitarra senza mai snaturare l'anima delle composizioni. "Per rispetto all'artista non copiamo, ma abbiamo voluto inserire la nostra originalità, per voce e chitarra – afferma Lorenzo Melchiorre –. L'obiettivo è rendere omaggio senza imitare, restituendo un'interpretazione personale, sincera e profondamente sentita, frutto del nostro background".Il "Pino Daniele Tribute Duo" si propone così come un viaggio emozionale attraverso la musica di un autore che ha segnato intere generazioni. Per la collettività, Pino Daniele rappresenta molto più di un cantautore: è un simbolo culturale, un ponte tra tradizione e modernità, un artista capace di raccontare l'anima del Sud con autenticità, poesia e una visione musicale internazionale. La sua opera continua a unire pubblici diversi, parlando a tutti con un linguaggio universale fatto di groove, malinconia, ironia e verità.Il live offrirà al pubblico un'esperienza intima, elegante e rispettosa, capace di far rivivere la forza emotiva e la straordinaria sensibilità del grande artista partenopeo.