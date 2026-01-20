Puglia, agricoltori senza carburante: Sicolo chiede intervento urgente della Regione
BARI - L’agricoltura pugliese resta ferma per mancanza di carburante a causa del malfunzionamento del nuovo applicativo informatico SEIA, introdotto dalla Regione Puglia per gestire le pratiche UMA in maniera più efficiente. Migliaia di aziende agricole si trovano così impossibilitate a ricevere il carburante necessario per le loro attività.
“Il sistema impedisce di predisporre, modificare o validare i libretti UMA, con gravi conseguenze economiche per le imprese, costrette a tenere fermi macchinari e trattori”, denuncia Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani.
Sicolo sollecita un intervento immediato della Regione Puglia per sbloccare il servizio e ripristinare la normale erogazione del carburante agricolo, sottolineando come la situazione stia già causando danni concreti alle aziende del territorio.
Tags: AGRICOLTURA