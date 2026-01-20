Brindisi, maxi evasione da 1,3 milioni in un lido a Fasano

BRINDISI - Laha scoperto una maxi evasione fiscale per oltrein un lido balneare sulla costa di. L’attività è stata condotta dalladurante controlli estivi iniziati a luglio e conclusi a dicembre.

Le indagini hanno evidenziato ricavi non dichiarati, documenti fiscali mancanti e incassi non registrati relativi al noleggio di ombrelloni, lettini e parcheggi auto. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito l’evasione attraverso l’analisi di un registro informatico parallelo, confrontando gli incassi reali con quelli dichiarati, risultati circa il doppio rispetto al fisco.

Al titolare del lido sono state contestate imposte evase, sanzioni e interessi per un importo complessivo di circa un milione di euro. L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nella lotta all’evasione fiscale, anche nel settore del turismo e dei servizi stagionali.