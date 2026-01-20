Brindisi, maxi evasione da 1,3 milioni in un lido a Fasano
BRINDISI - La Guardia di Finanza di Brindisi ha scoperto una maxi evasione fiscale per oltre 1,3 milioni di euro in un lido balneare sulla costa di Fasano. L’attività è stata condotta dalla Compagnia di Fasano durante controlli estivi iniziati a luglio e conclusi a dicembre.
Le indagini hanno evidenziato ricavi non dichiarati, documenti fiscali mancanti e incassi non registrati relativi al noleggio di ombrelloni, lettini e parcheggi auto. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito l’evasione attraverso l’analisi di un registro informatico parallelo, confrontando gli incassi reali con quelli dichiarati, risultati circa il doppio rispetto al fisco.
Al titolare del lido sono state contestate imposte evase, sanzioni e interessi per un importo complessivo di circa un milione di euro. L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nella lotta all’evasione fiscale, anche nel settore del turismo e dei servizi stagionali.
