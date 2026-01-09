Sava, agguato contro un fruttivendolo: ferito alle gambe e alla spalla

SAVA – Attimi di paura questa mattina in via Cosimo a, dove un fruttivendolo di 45 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato raggiunto daa pochi passi dal suo portone di casa.

L’uomo è stato ferito alle gambe e alla spalla, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Dopo l’aggressione, è stato accompagnato dai familiari all’ospedale Giannuzzi di Manduria, dove è attualmente ricoverato.

Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. Nel palazzo vicino, infatti, è installata una telecamera di videosorveglianza che potrebbe aver ripreso l’intera scena, fornendo elementi utili agli investigatori.

La comunità locale resta scossa per l’episodio, mentre le forze dell’ordine intensificano i controlli nella zona.