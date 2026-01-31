Scorrano, Daspo per due tifosi coinvolti in violenze durante la partita

LECCE – Il Questore della Provincia di Lecce ha emesso due Daspo a carico di un 33enne e di un 29enne, entrambi residenti a Scorrano, per i fatti avvenuti lo scorso 23 novembre durante l’incontro di calcio “Lorenzo Mariano Scorrano – Calcio Cutrofiano A. Manco”, disputatosi presso lo stadio comunale di Scorrano.

Nel corso della partita, i tifosi di entrambe le squadre si sono resi responsabili di lanci di oggetti, petardi e fumogeni sul terreno di gioco, sugli spalti e sulla pubblica via, causando danni al manto erboso. Al termine dell’incontro, alcuni tifosi dello Scorrano si sono posizionati all’esterno dello stadio con il volto coperto, in attesa dell’uscita dei tifosi ospiti. Qui sono stati bloccati mentre erano in possesso di bastoni e aste di bandiere. I tifosi del Cutrofiano sono stati trattenuti all’interno dello stadio per evitare scontri. Durante le concitate fasi finali sono stati lanciati diversi petardi esplosi vicino ai Carabinieri, causando loro temporaneo disturbo alla vista e all’udito; un militare è stato inoltre urtato da un tifoso riportando lesioni.

Per questi motivi, i due tifosi dello Scorrano sono stati denunciati per essersi travisati durante manifestazioni sportive, in violazione della normativa che vieta l’uso di caschi protettivi o altri strumenti che impediscano il riconoscimento della persona in luogo pubblico senza giustificato motivo.

L’istruttoria per l’emissione dei provvedimenti è stata curata dalla Divisione Anticrimine della Questura, su proposta della Stazione Carabinieri di Scorrano. Il Daspo inflitto al 33enne ha durata di un anno, mentre quello a carico del 29enne è di tre anni.