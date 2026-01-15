Quarantotto ore per creare giochi: a Bari arriva la Global Game Jam

BARI – Dal 30 gennaio al 1° febbraio Bari ospiterà la tappa locale della, l’hackathon mondiale dedicato alla creazione di giochi, organizzata dal collettivoin collaborazione con il Dipartimento di Informatica (DiB) dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”.

Per 48 ore consecutive, appassionati di ogni età e provenienza – tra game designer, sviluppatori software, makers, artisti, musicisti e semplici giocatori – collaboreranno per realizzare un gioco funzionante, sia digitale che da tavolo, ispirato a un tema che verrà svelato poco prima dell’inizio dell’evento. L’iniziativa punta a promuovere creatività, collaborazione e inclusione in un contesto stimolante e innovativo.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i maggiorenni, previa registrazione online, con posti limitati per ragioni organizzative e di sicurezza. L’evento si svolge in contemporanea mondiale nelle diverse sedi accreditate e dura ininterrottamente dalle 17 del venerdì fino alle 17 della domenica.

L’edizione barese del 2025 aveva visto oltre cento partecipanti, con circa trenta che hanno collaborato online o come osservatori. Al termine dell’hackathon erano stati creati 19 giochi, tra cui tre giochi da tavolo, confermando il successo della manifestazione a livello locale.

A organizzare la Global Game Jam a Bari è il collettivo Games Invaders, formato da appassionati, accademici ed esperti del settore videoludico e multimediale, tra cui Fabrizio Balducci, Pierpaolo Basile, Teresa Romano, Lucia Siciliani e Marco Testini. L’iniziativa punta a diffondere la cultura ludica e l’innovazione tecnologica in Puglia.

Il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari metterà a disposizione spazi e risorse per garantire un evento sicuro e confortevole. Durante la tre giorni, i partecipanti potranno contare sul supporto di Aiv – Accademia Italiana di Videogiochi, AI2B, Biunivoca e Kabum – 3D Art Animation Studio, che cureranno gadget, locandine, snack e bibite. Tra i partner dell’iniziativa figurano anche l’associazione di promozione sociale “Crocevia dei Mondi”, Grafite – Scuola di fumetto, disegno e illustrazione e Global Shapers Bari.

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a globalgamejambari@ik.me. Le iscrizioni si effettuano tramite la piattaforma Eventbrite al link: www.eventbrite.it/e/biglietti-global-game-jam-bari-dib-2026-1977814454274.