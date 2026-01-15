Foggia, rapina in gioielleria: refurtiva recuperata dalla polizia

FOGGIA – Una rapina in una gioielleria del centro di Foggia si è conclusa con il recupero della refurtiva da parte della polizia. I fatti sono avvenuti ieri sera intorno alle 20, quando tre persone, di cui due a volto coperto e armate di pistola, sono entrate nell’esercizio commerciale e hanno minacciato il titolare, facendosi consegnare gioielli e preziosi.

Durante la fuga, i malviventi avrebbero abbandonato la refurtiva sotto un’automobile. Gli agenti di polizia, intervenuti immediatamente, hanno ritrovato e recuperato la merce sottratta.

Le indagini sono in corso per identificare e rintracciare i responsabili. Non si segnalano feriti tra il personale della gioielleria o i passanti.