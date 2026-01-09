«Rinnovo solidarietà ai giornalisti morti in guerra», Meloni inaugura la conferenza stampa di inizio anno

ROMA – È iniziata oggi, nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, la consueta conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della stampa parlamentare.

Quest’anno Sky TG24 ha scelto di accompagnare la diretta con un commento live a cura del direttore Fabio Vitale e dell'editorialista de Il Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli, accessibile in ogni momento dal proprio smartphone tramite QR code inquadrato sullo schermo.

La presidente Meloni ha aperto l’incontro sottolineando l’impegno del governo nei confronti degli operatori dell’informazione, in particolare dei giornalisti inviati in zone di conflitto: «Sono contenta che si apprezzi il governo e l'impegno che abbiamo preso, tra l'altro proprio in questa sede, per garantire agli operatori dell'informazione inviati in zone sensibili di svolgere il loro lavoro nelle migliori condizioni». Meloni ha ricordato inoltre i colleghi giornalisti morti nelle aree di guerra, ribadendo solidarietà e ringraziamento per il loro lavoro: «Il presidente Bartoli cita numeri che colpiscono ognuno di noi; colgo l'occasione per rinnovare la solidarietà e il ringraziamento a quei colleghi che ci consentono di arrivare dove i nostri occhi non possono arrivare».

Riferendosi alla conferenza come a una tradizione ormai consolidata, la presidente ha aggiunto: «Ringrazio il presidente dell'Ordine dei giornalisti Bartoli e il presidente Signore della Stampa parlamentare per avere organizzato questa conferenza stampa che oramai è diventata di inizio anno. Abbiamo insieme dato vita a una nuova tradizione».

La conferenza si è aperta ufficialmente con l’intervento del presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli, che ha introdotto i temi principali della giornata e l’importanza del rapporto tra istituzioni e operatori dell’informazione.