Rissa al porto di Taranto, 31enne arrestato per lesioni e violenza

TARANTO - Una rissa violenta è scoppiata al porto mercantile di Taranto tra cittadini extracomunitari, culminata con l’arresto di un 31enne del Ciad. L’uomo, regolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato fermato dalla Polizia di Stato con l’accusa di lesioni personali, resistenza, oltraggio, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, il 31enne non si è fermato nemmeno all’arrivo degli agenti e ha continuato a colpire con estrema violenza un cittadino bengalese, che riportava evidenti ferite al volto. Poche ore prima, lo stesso individuo era stato denunciato per tentata estorsione ai danni di una donna, minacciata per non avergli lasciato denaro per il parcheggio. L’uomo le avrebbe preso a calci l’auto, inveendo contro di lei.

Attualmente il 31enne si trova in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le forze dell’ordine hanno sottolineato la gravità dell’episodio, che ha visto comportamenti violenti reiterati nei confronti di cittadini e pubblici ufficiali.