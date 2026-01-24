Sequestrati 22 quintali di carne irregolare a Lecce, titolare sanzionato

LECCE - I Carabinieri del Nas di Lecce hanno sequestrato 22 quintali di carni di diversa tipologia – vitello, ovino e pollame – già sezionate e pronte per la commercializzazione, prive di etichettatura e delle informazioni necessarie a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità alimentare.

Il sequestro è avvenuto a seguito di controlli in un’azienda di lavorazione carni destinata a preparazioni alimentari in provincia di Lecce. Secondo le autorità, se fossero state immesse sul mercato, le carni avrebbero potuto rappresentare un potenziale rischio per la salute dei consumatori.

Il titolare dell’attività è stato segnalato alle Autorità Sanitaria e Amministrativa e nei suoi confronti sono state comminate sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro.