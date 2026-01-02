Disservizi FSE, Scatigna: “Ennesimo scandalo: utenti ammassati in attesa dei bus sostitutivi per Putignano-Martina”

BARI – “Decine di persone ammassate in attesa dei bus sostitutivi per la tratta Putignano-Martina: non sono bestie, ma utenti che pagano un servizio pubblico indegno”. Lo denuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Scatigna, commentando l’ennesimo disservizio didurante le festività natalizie.

“Una fotografia scattata questa mattina documenta un autentico insulto alla dignità delle persone e dei turisti – afferma Scatigna –. Gli utenti hanno diritto a spostarsi per lavoro, scuola o università, pagando regolarmente biglietti e abbonamenti. E invece si ritrovano a terra, in attesa di bus sostitutivi che spesso non bastano o arrivano in ritardo, in pieno periodo festivo e in aree di grande richiamo turistico”.

Il consigliere ricorda di aver più volte sollecitato Ferrovie del Sud Est, attraverso lettere, diffide e denunce, a modificare la gestione del servizio: “Continuerò a dare voce ai cittadini finché i problemi non saranno risolti, perché la dignità e i diritti degli utenti devono essere rispettati”.