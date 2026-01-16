Rutigliano, al Teatro Metamorfosi un febbraio nel segno di Oscar Wilde

ph_Tommaso La Pera

RUTIGLIANO - La stagione teatrale deldi Rutigliano, sotto la direzione artistica di Giusy Marrone, prosegue con un omaggio a Oscar Wilde.va in scena, conprotagonista, regista e traduttore dell’opera.

Lo spettacolo, scritto negli anni Settanta da John Gay, ripercorre l’ultimo anno di vita di Wilde, appena uscito dal carcere ed esule in Francia. Pecci dà voce al celebre scrittore in una sorta di conferenza autobiografica, alternando momenti di ironia e leggerezza a passaggi intensi tratti dal De Profundis, rivelando il dolore, l’amore per Lord Alfred Douglas, il processo e gli anni dell’esilio.

Accanto a Pecci, nel cast anche Alessandro Sevi e altri artisti. Musiche, costumi e fotografia sono curate rispettivamente da Patrizio Maria D’Artista, Alessandro Lai e Tommaso Le Pera. La distribuzione è a cura di PigrecoDelta.

La critica ha elogiato la performance di Pecci definendola mirabile, poetica e intensa, capace di trasformare il dolore in materia teatrale.

I biglietti sono disponibili online sul sito del teatro (link) o al botteghino (Via Porta Nuova 40, Rutigliano) dalle 16:30. Per info: 347 6301851 | info@teatrometamorfosi.it.

La stagione proseguirà il 6 febbraio con Paolo Sassanelli in “Sono nato con la bocca aperta” (anteprima nazionale).