Puglia, ufficiale la nuova Giunta regionale: Decaro presenta assessori e consiglieri

BARI - Oggi alle 17.11 Antonio Decaro è entrato nell’Agorà della Regione Puglia, accompagnato dai membri della sua nuova squadra di governo, con un leggero ritardo dovuto all’assenza iniziale di Donato Pentassuglia. Al suo fianco erano già presenti Eugenio Di Sciascio, Francesco Paolicelli, Raffaele Piemontese, Sebastiano Leo, Cristian Casili, Debora Ciliento e Silvia Miglietta. Con l’arrivo di Pentassuglia alle 17.20, la cerimonia ha finalmente preso il via.

Nel suo discorso, Decaro ha sottolineato l’importanza dell’unità e della dedizione della squadra: “Ci sarà una squadra unita. A loro ho chiesto due cose: di lavorare tutto il giorno, tutti i giorni dell’anno e di lavorare da Santa Maria di Leuca al Gargano. Non esisteranno collegi elettorali né campanilismi, dobbiamo lavorare per migliorare le condizioni di vita della nostra Regione. Per una Sanità che si prenda cura delle persone, per i ragazzi che se vanno via lo devono fare per scelta, per un mare che sia democratico, per i treni e autobus che dovranno passare in orario”.

La nuova giunta pugliese vede la distribuzione dei posti tra diversi schieramenti: quattro assessorati al Partito Democratico, due alla lista Decaro Presidente, uno al Movimento 5 Stelle (che ottiene anche la vicepresidenza della giunta) e uno alla lista Per la Puglia. Una postazione esterna è in quota AVS, l’altra è affidata a un tecnico.

La squadra completa della Giunta regionale:

Raffaele Piemontese – Infrastrutture e Mobilità

Debora Ciliento – Ambiente

Donato Pentassuglia – Salute

Francesco Paolicelli – Agricoltura

Sebastiano Leo (Per la Puglia) – Personale e Bilancio

Cristian Casili (M5S) – Vicepresidenza e Welfare

Silvia Miglietta – Cultura

Graziamaria Starace (Decaro Presidente) – Turismo e Promozione





Esterni:

Marina Leuzzi – Urbanistica

Eugenio Di Sciascio – Sviluppo Economico





Decaro ha concluso ringraziando tutti i pugliesi e augurando buon lavoro alla nuova squadra.