Inter–Napoli 2-2, spettacolo e tensione a San Siro: McTominay decisivo, espulso Conte

MILANO – Finisce in parità un match combattutissimo e ricco di colpi di scena tra Inter e Napoli, che si dividono la posta con un 2-2 al termine di una gara intensa, nervosa e mai banale.

A partire meglio sono i nerazzurri, che trovano il vantaggio nella prima parte di gara. Zielinski recupera palla su McTominay, l’azione si sviluppa rapidamente e Dimarco, servito con precisione, batte il portiere azzurro firmando l’1-0. La risposta del Napoli non tarda ad arrivare: al 26’ è proprio McTominay a ristabilire l’equilibrio, finalizzando una fase di gioco aggressiva dei partenopei e portando il risultato sull’1-1.

Il secondo tempo si apre con ritmi altissimi. Højlund va subito vicino al gol, sfiorando il palo, mentre poco dopo Di Lorenzo spreca una grande occasione da posizione centrale. L’Inter risponde con Bastoni, che a sua volta va a centimetri dal palo in una partita sempre più accesa.

Il momento chiave arriva a metà ripresa. Rrahmani commette fallo su Mkhitaryan: l’episodio viene rivisto al Var e confermato. Dalla panchina Conte protesta in modo veemente, lancia una bottiglietta d’acqua in campo e va testa a testa con l’arbitro Doveri, che lo espelle. Sul dischetto si presenta Calhanoglu, che non sbaglia e porta l’Inter sul 2-1 al 73’.

Il Napoli però non si arrende e all’81’ trova nuovamente il pareggio, ancora con McTominay, autentico protagonista della serata. Nel recupero l’Inter va a un passo dal colpo decisivo: al 93’ Mkhitaryan colpisce il palo, lasciando l’urlo in gola ai tifosi di casa.

Dopo oltre novanta minuti di grande intensità, la sfida si chiude sul 2-2, risultato che rispecchia l’equilibrio e la spettacolarità di una gara vissuta fino all’ultimo secondo.