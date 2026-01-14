Rutigliano si prepara alla Fiera del Fischietto in Terracotta 2026

RUTIGLIANO - Due weekend all’insegna della tradizione, dell’artigianato e della cultura popolare. Rutigliano torna a celebrare uno dei suoi simboli identitari con la, in programma nei fine settimana dele del. Un calendario ricco di eventi tra fischietti artigianali, visite guidate, laboratori, intrattenimento e gastronomia locale.

Il weekend della tradizione: 17 e 18 gennaio

Come da consuetudine, l’apertura ufficiale della Fiera coinciderà con la festività di Sant’Antonio Abate, il 17 gennaio, giornata che sarà caratterizzata dalla tradizionale benedizione degli animali, in programma alle ore 16.00 sul sagrato della Chiesa di San Domenico.

Sin dal mattino e per l’intera giornata, la vicina Pineta Comunale ospiterà l’area fieristica con gli stand dei maestri artigiani del fischietto in terracotta, affiancati da spazi dedicati alla gastronomia tipica, all’animazione musicale e agli artisti di strada.

Tra gli appuntamenti in programma:

il laboratorio di ascolto e condivisione sulla tradizione di Sant’Antonio Abate a cura della Pro Loco Rutigliano (ore 10.00, Museo del Fischietto);

la presentazione del libro “Fischiando fischiando…” di Franco Valenzano (ore 18.00, Museo del Fischietto);

musica e intrattenimento serale con “La Josa”, a cura di ROOM 70018, e il simbolico lancio del pallone aerostatico in Largo “D. Divella”.





Novità dell’edizione 2026 è il Tour Galloforie, un percorso tematico tra i musei cittadini dedicati al fischietto in terracotta. La Fiera proseguirà anche domenica 18 gennaio, dalle ore 8.00 alle 23.00.

Il centro storico protagonista: 25 e 26 gennaio

Nel secondo fine settimana, la Fiera si sposterà nel centro storico di Rutigliano, che aprirà le sue porte ai fischietti in terracotta. Sabato 25 gennaio, dalle 17.00 alle 23.00, il borgo antico ospiterà esposizioni, eventi e laboratori.

Tornerà il Tour Galloforie, con partenze alle 11.00, 16.30 e 19.00 dal Museo Civico Archeologico “Grazia e Pietro Di Donna”, che alle 17.00 accoglierà anche un laboratorio di ceramica per bambini. In Cortile Castello, un suggestivo video-mapping sulla Torre Normanna – “La Torre racconta…” – narrerà storie e curiosità legate alla tradizione del fischietto.

Domenica 26 gennaio il programma prevede, tra gli appuntamenti principali, il concerto itinerante del Gran Concerto Bandistico “Città di Rutigliano”, workshop creativi e solidali, laboratori di lettura, degustazioni enogastronomiche, attività per bambini e il torneo di padel “We Padel frisck” al Didonna Sporting Club.

Il Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta

Come da tradizione, la Fiera sarà affiancata dal 37° Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta, dedicato quest’anno al tema “Fischiare oh oh… Omaggio in terracotta alla musica italiana”.

L’inaugurazione del concorso è prevista per giovedì 15 gennaio alle 18.30 presso il Museo del Fischietto “D. Divella”. Sabato 17 gennaio sarà possibile votare per il premio speciale “Fischietto Popolare 2026”, mentre la cerimonia di premiazione si terrà venerdì 30 gennaio.

Ambasciatori del Fischietto 2026

Domenica 26 gennaio, al Teatro Metamorfosi, si svolgerà la cerimonia di nomina degli Ambasciatori del Fischietto 2026: il prestigioso riconoscimento sarà conferito a Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, storici protagonisti del duo “Toti e Tata”. I due artisti avranno il compito di rappresentare e promuovere la tradizione del fischietto in terracotta, simbolo di creatività, artigianato e identità rutiglianese.

La Fiera del Fischietto in Terracotta si conferma così un appuntamento centrale nel panorama culturale pugliese, capace di unire memoria, innovazione e partecipazione, celebrando un manufatto che da secoli racconta l’anima di Rutigliano.