Ruvo di Puglia: completati i lavori di riqualificazione della palazzina comunale di via San Francesco d’Assisi

RUVO DI PUGLIA – Sono stati completati i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della palazzina comunale di via San Francesco d’Assisi, un intervento che unisce sicurezza, efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

L’edificio, che prenderà il nome di Casa Francesco, ospiterà otto appartamenti destinati all’accoglienza provvisoria di nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa. Sette appartamenti saranno riservati a famiglie, mentre uno sarà adibito a cohousing per neomaggiorenni senza supporto familiare.

I lavori hanno previsto il consolidamento delle strutture, il rifacimento dei balconi, la messa in sicurezza del terrazzo e il ripristino degli intonaci esterni. Particolare attenzione è stata dedicata agli impianti, completamente rinnovati e orientati all’efficienza energetica. L’abitazione del primo piano è dotata di sistemi domotici e tecnologie ambient assist living.

L’esterno è rivestito con pannelli in fibre di legno per garantire isolamento termoacustico, mentre i nuovi infissi e sistemi di ombreggiamento riducono surriscaldamento e abbagliamento. Un impianto fotovoltaico innovativo permette un ampio sfruttamento dell’energia solare, riducendo consumi e costi di manutenzione. I materiali utilizzati sono ad alta percentuale di riciclo e facilmente riciclabili a fine vita.

L’intervento rientra nella Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) del Comune di Ruvo di Puglia ed è stato finanziato con fondi POR Puglia 2014-2020 per un totale di 880.000 euro.

«Quando un cantiere si chiude e un’opera pubblica viene consegnata alla città è sempre una bella notizia – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Mazzone –. Con Casa Francesco consegniamo un immobile funzionale, sostenibile e accogliente. Questo progetto dimostra come qualità della vita e sostenibilità possano camminare insieme».

Anche il sindaco Pasquale Chieco ha espresso soddisfazione: «Si tratta di un intervento innovativo nell’ambito delle nostre politiche per il contrasto al disagio abitativo, una sfida sempre più rilevante per la nostra comunità. La struttura offrirà spazi dignitosi e sicuri a chi si trova in condizione di emergenza abitativa».