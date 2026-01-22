Crotone: Daspo di un anno per un tifoso di Altamura dopo la partita di Lega Pro

CROTONE – Il questore di Crotone, Renato Panvino, ha emesso un provvedimento di Daspo a carico di un 37enne di Altamura, in seguito ai fatti avvenuti durante la partita Crotone – Team Altamura di Lega Pro del 10 gennaio scorso.

Prima dell’inizio dell’incontro, nel’area adibita al pre-filtraggio e al controllo dei veicoli dei tifosi ospiti lungo la Statale 106, il personale della Questura di Crotone impegnato nei servizi di ordine pubblico ha fermato un veicolo con tre tifosi.

Durante i controlli, i poliziotti hanno perquisito il mezzo trovando nel bagagliaio un fumogeno, di cui il 37enne rivendicava la proprietà. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica e, a seguito dell’istruttoria curata dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, gli è stato notificato il Daspo della durata di un anno.

Il provvedimento vieta all’indagato di partecipare a eventi sportivi e ha l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi o violenti durante le manifestazioni sportive.